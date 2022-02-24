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Uyarı işareti konulmayan çukur tehlike saçıyor
Eskişehir’de bir kaldırımda etrafında uyarı işareti olmayan çukur, vatandaşlar için tehlike saçıyor.
ESKİŞEHİR 24.02.2022, 11:53
Eskişehir’de bir kaldırımda etrafında uyarı işareti olmayan çukur, vatandaşlar için tehlike saçıyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Nurgül Sokak’ta bir apartmanda kanalizasyon arızası nedeniyle kaldırımda kazılan yaklaşık 1 buçuk metre derinliğindeki çukur, risk taşıyor. İddiaya göre tesisat şirketinin kazdığı yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre derinliğindeki çukurun çevresinde hiçbir uyarı levhası bulunmaması, bölge halkının tepkisini çekti. Kaldırımı tamamen işgal eden çukur nedeniyle yoldan yürümek zorunda bırakılan yayalar olabilecek faciaların önüne geçilmesi konusunda yetkililere seslendi.