Ustasından ahşap sap tavsiyesi

Eskişehirli tamirci Erhan Erdoğan, yıpranmış bıçakların, takılan ceviz ağacından yapılmış saplarla eskisinden daha kullanışlı olacağını ifade etti.

Bıçak tamiri yapan Erhan Erdoğan, plastik sap yerine ahşap sap tavsiyesinde bulundu. Plastik saplı bıçakların bulaşık makinasında yıkanmasından dolayı kolaylıkla çatladığını ifade eden tamirci Erdoğan, müşterilerinin getirdiği bıçaklara ceviz ağacından yapılmış saplar takıyor. Erdoğan, bu sapın suya daha dayanıklı ve ele daha iyi oturduğunu ifade eden bıçak tamircisi Erhan Erdoğan, “Kullanıcılar mutfakta işleri bittikten sonra bıçaklarını bulaşık makinasında temizliyorlar. Bulaşık makinasındaki yüksek ısı plastik bıçak saplarını yıpratıyor ve çatlatıyor. Ama sapları kırılan bıçakların atılmaması gerekiyor. Ceviz ağacından yapılmış saplar takarak bu tarz kırık bıçakları tamir ediyorum. Bıçağa göre 25 lira ile 30 lira arasında tamir fiyatlarımız var. Sap değiştiriyorum, bileyip teslim ediyorum” dedi.