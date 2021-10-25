Usta sanatçı Tekcan’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, usta sanatçı Prof. Süleyman Saim Tekcan ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın sanat dünyasının önde gelen isimleri ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç son olarak, ünlü ressam, sinema oyuncusu, heykeltıraş, baskı, grafik, gravür sanatçısı ve öğretim üyesi Prof. Süleyman Saim Tekcan ile makamında bir araya geldi. Eşi Emel Tekcan ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanlarından emekli akademisyen Prof. Atilla Atar ile birlikte Başkan Ataç’ı ziyaret eden Süleyman Saim Tekcan, Başkan Ataç’tan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Ataç konuklarına, “Varlığınız Sağlığımız” anıtını ve Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıttı.

"Unutamayacağım bir gün oldu"

Başkan Ataç’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Tekcan, “Ahmet Başkanım ile bugün, hayatımın en güzel buluşmalarından birini sağladık. Koca bir müze haline getirdiği bu güzel belediye binasında bir araya geldik. Unutamayacağım bir gün oldu. Kendisi ile kardeş gibiyiz. Türkiye’nin gerçekten böyle başkanlara ihtiyacı var, ülkenin çehresini değiştirecek bir anlayış. Kendisi beni çok mutlu etti ve İstanbul’da yer alan müzeme de davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtirken, “Süleyman Hocam bizleri ziyareti ile mutlu etti. Hocamız bizim birçok etkinliğimize katıldı ve katkıları oldu. Bizim ailemizin çok değerli bir büyüğü ve dostu, kendisini ağırlamaktan dolayı büyük onur duydum” diye konuştu.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.