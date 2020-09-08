Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımları ile gerçekleşen ‘ESO Meslek Komiteleri ve Kümelenme İş Birliği’ toplantısında üreticilerin sorun, öneri ve istekleri değerlendirildi.

ESO’nun bünyesinde yer alan firmaların oluşturduğu Meslek Komiteleri ile havacılık, raylı sistemler, maden, mobilya kümelenmeleri temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; Eskişehir ve Eskişehir Sanayisinin talepleri Vali Ayyıldız’a sanayiciler tarafından iletildi.

Toplantının açılışında Odanın proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Burada kümelenme başkanlarımız ve meslek komitesi başkanlarımız Eskişehir sanayinin gelişimi için değerli fikir ve önerilerini Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız’a paylaşacak. Tüm sektörlerin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Amacımız problemlerimize ortak çözümler üretmektir” dedi.

Şehrimiz ve sanayimizin hizmetindeyiz

Açılışta konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sanayiciler ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Ayyıldız, “Hem tanışma hem bu pandemi süreci ile ilgili olarak tedarik zincirinin bozulmaması adına Valiliğin tüm imkânları ile hizmetinizde olduğunu söylemek için buradayım. Çalışanlarımızın sağlığını koruyarak üretimin sürmesi için yeni bir model üzerinde duruyoruz. Üretimin sürmesi noktasında vardiya sistemlerinde değişiklik yapılabilir. Bunu bilim insanlarımız ve sanayicilerimizle konuşuyoruz. Bu konuda ESO Başkanımız ile de istişare içerisindeyiz. Şehrimiz ve sanayimiz için her zaman iş birliği içinde de olmalıyız. Biz beraberiz. Pandemiyi bir şekilde ortadan kaldıracağız. Bu anlamda tüm imkânlarımız ile sizlerin hizmetinizdeyiz” dedi.

Talepler ifade edildi

Açılış konuşmaları sonrası sektör temsilcileri sanayiciler öneri ve taleplerini aktardı. Toplantının gündemini; Koronavirüs kapsamında iş yerlerinde alınan önlemler, filyasyon çalışmaları, eğitim ilgili ara elemanın yetiştirilmesi, Eskieşhir’de bir mobilya tasarım merkezinin kurulması, TEKSAN ve OSB’yi birbirine bağlayan bir alt veya üst geçidin yapılması, ESO-MEM ile mesleki eğitimin artırılması, madencilik faaliyetlerinin değerinin tüm Türkiye’ye anlatılması ve URAYSİM projesi ile Eskişehir’e demiryolu bağlantısının yapılması gibi konular oluşturdu.

Eskişehir sanayisinin öneri ve taleplerini sanayicilerden dinleyen Vali Erol Ayyıldız, tüm öneri ve problemlerin bir rapor haline getirilmesi ve devam edecek iş birliği toplantıları ile değerlendirilerek birlik beraberlik içerisinde çözüm yollarının oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.