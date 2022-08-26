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Üreticilere tarımsal ilaçlamada İHA kullanım eğitimi
Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından, üreticilere yönelik tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi düzenlenecek.
ESKİŞEHİR 26.08.2022, 16:22
Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından, üreticilere yönelik tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi düzenlenecek.
Tepebaşı Belediyesi, üreticiler için gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğinde tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi düzenlenecek. 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak eğitime, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ev sahipliği yapacak.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası’na telefonla ulaşabileceği belirtildi.
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