Üreticilere budama eğitimi verildi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim üreticilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kursiyerler, önce teorik olarak edindikleri bilgileri, Keskin Mahallesi’nde bir bahçede uygulamaya döktü.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama” eğitimleri, yoğun katılım ile sürdürüldü. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan vatandaşlar; Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (Yaz - Kış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Budama, Gençleştirme Budaması gibi konularda eğitim aldı. Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından örnek bahçe gezisi ise, Keskin Mahallesi’nde bulunan bir bahçede gerçekleşti. Kursiyerler burada budama yaparak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Düzenlenen kursun kendileri için çok verimli olduğunu anlatan kursiyerler, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür iletti.

Öte yandan eğitimlere katılan vatandaşlara, Tepebaşı Belediyesi tarafından katılım belgesi de verildi.