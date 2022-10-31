Üreticiler için eğitim çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, üreticilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere yönelik düzenlenen meyve bahçesi tesisi ve budama konulu eğitimler devam ediyor. Eğitim için başvurular 25 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak meyve bahçesi tesisi ve budama konulu eğitimler devam ediyor. Eğitimlerde; meyvecilikte fidan seçimi, meyve bahçesi ve üzüm bağı tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama teknikleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, sulama, bitki besleme, bölgemizde görülen bazı hastalık ve zararlılar ile mücadele konuları işleniyor. Eğitim çerçevesinde örnek bahçe gezisi ve budama uygulaması da yapılıyor.