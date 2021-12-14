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Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor

Eskişehir Sanayi Odası’nın düzenlediği ’Üreten, Büyüten ve Yaşatan Kadın Buluşması’ fuarında bir araya gelen kadınlar, sergiledikleri ürünlerini dünya piyasasına sunmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR 14.12.2021, 13:34
Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor

Eskişehir Sanayi Odası’nın düzenlediği ’Üreten, Büyüten ve Yaşatan Kadın Buluşması’ fuarında bir araya gelen kadınlar, sergiledikleri ürünlerini dünya piyasasına sunmayı amaçlıyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Eskişehir merkez ve ilçedeki kadın kooperatiflerinin katıldığı fuarda yüzlerce ürün gelen misafirlere tanıtıldı. ESO tarafından hazırlanan dijital platform sayesinde kadınların üretmiş oldukları ürünler yurt dışı piyasasına açılarak kadın kooperatiflerin geliştirilmesi planlanıyor. Yapılan çalışmadan memnun olan yüzlerce kadın, yaptıkları çalışma için sanayi odasına teşekkür etti.

“Kadınların kalkınmasına destek olan sanayi odasına teşekkür ederim”

Fuar alanını gezen AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, stantta bulunan kadınlardan ürünler hakkında bilgiler aldı. Dünyada tüm kalkınmanın yerelde başlayıp, genele doğru gittiğini ifade eden Karacan, “Bu yerelden başlayan kalkınmaya destek olan sanayi odasına özellikle teşekkür ederim. Kadınlarımıza da göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ederim. İnsanlara motivasyon gerekiyor. İnsanlara dokunmak ve yapabileceklerini göstermek gerekiyor. Eskişehir Sanayi Odası’na bu yüzden ilçeler ve merkezinde bulunan kadın kooperatiflerine göstermiş oldukları destek için teşekkür ederim. Kadınlarımızın da bu şekilde gayret etmesi ve ürettikleri malları tüm Türkiye ve dünyaya satacak olması için çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

“Kadınlarımızın ürünlerini dünyaya ve kurum ile kuruluşlara satmak arzusundayız”

Yapılan fuar hakkında bilgi veren Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadınların üretmiş oldukları bütün ürünleri sergilemek istediklerini söyledi. Fuarın düzenlenmesinin en önemli amaçlarından bahseden Kesikbaş, şunları söyledi:

“Şirketlerimizin hem yılsonunda hem de zaman zaman yurt içi ve yurt dışı müşteri ziyaretlerinde hediye olarak verdiği sunumları, hediyeleri gelsinler kadın kooperatiflerinden alsınlar. Kadın kooperatiflerimiz de güçlensin. Aslında bir taşla 3-4 kuş vuruyoruz. Bugün ayrıca sanayi odası olarak hazırlamış olduğumuz dijital platform var. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin ambalajından tutun da nihai kullanıcıya ulaşana kadar bütün süreci yöneteceğimiz bir web sitesi, aynı zamanda ticaret de gerçekleştireceğimiz bir web sitesi. Uzun zamandır bu çalışmayı yapıyorduk. Bu dönem içerisinde de Eskişehir’deki devlet kuruluşlarımız, belediyelerimiz, yerel yönetimler de dâhil olmak üzere tam bir iş birliği içerisinde kadın kooperatiflerimizin vermiş olduğu emek ve bu emeğin sonucunda çıkan ürünleri dünyaya ve ülkemizdeki bütün kuruluşlara, kurumlara satmak arzusundayız. Bu tip çalışmaları daha sürdürülebilir ortamlarda devam ettiriyor olacağız.”

Fuarda kurduğu standında mor patates, kozalak şurubu ve bal ürünlerini sergileyen Hayriye Kuşçu, “Kooperatifler için güzel bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız işleri göstermemize bir fırsat verdiler, teşekkür ediyorum” dedi.

Meryem Eryılmaz isimli kadın üretici ise, “Çok memnun olduk. Biz de görmediğimiz kooperatifleri görmüş olduk. Fikir alışverişinde bulunduk. Evde oturan kadınlar da kooperatifleşsinler. En azından eve katkıları olsun” diye konuştu.

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