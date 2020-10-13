URAYSİM projesi bölgeyi geliştirecek
URAYSİM PROJESİ BÖLGEYİ GELİŞTİRECEK
Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ve beraberindekiler, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. ESO’da gerçekleşen görüşmede URAYSİM projesi değerlendirildi.
Alpu’nun sahip olduğu potansiyel ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Gürbüz Güller, “Model bir ilçe anlayışı ile kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak için çalışıyoruz. İlçemizde en hizmeti sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. URAYSİM Projesinde süreci yakından takip ediyoruz” dedi.
Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise URAYSİM projesinin Alpu’nun çehresini önemli ölçüde değiştireceğini ve bölgenin cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizdi.
Toplantıya ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak da katılarak proje hakkında değerlendirmelerde bulundular.
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