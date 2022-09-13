Unutulmaya yüz tutan meslekler bu sergide gün yüzüne çıktı
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası çerçevesinde ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ kent halkının beğenisine sunuldu.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası çerçevesinde ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ kent halkının beğenisine sunuldu.
Eskişehir’de “Ahilik Haftası” kentin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. “Ahilik Haftası” çerçevesinde yapılan etkinliklerden birisi de Vilayet Meydanı’nda açılan ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ oldu. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin düzenlediği sergide faytoncu, bakırcı, sepetçi, derici ve minare ustası gibi Türk kültüründe önemli yeri olan birçok mesleği yerine getiren ustaların fotoğrafları yer aldı. Sergiye vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve bol bol fotoğraf çektikleri gözlemlendi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0