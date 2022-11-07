Üniversitelilere yemek desteği sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti “Gel beraber olsun” sloganı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde yeni yerinde öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Öğrencilere, hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya yeni dönemde de devam ediyor.

Sabahları çorba ikramı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde hafta içi her sabah 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çorba ikramının da devam ettiğini kaydetti. Öğrenciler, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı No: 144 adresinde bulunan merkezden, bardakta yapılan çorba ikramından bu dönemde de faydalanabiliyor.

İkramdan yararlanan üniversiteliler de ekonomik şartların giderek ağırlaştığı günümüzde, yapılan hizmeti çok yararlı bulduklarını ifade ederek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.