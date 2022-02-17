Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam edecek

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için ’gel beraber olsun’ sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti, sömestr arasının ardından 21 Şubat’ta yeniden öğrenciler ile buluşuyor. Hizmetin sunulduğu merkez sayısı da 3’e çıkartılarak daha fazla öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek her iki noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Öğrenciler de ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

3’üncü nokta ise Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe

Üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” ücretsiz yemek hizmetinin sunulduğu üçüncü adres ise Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe olacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, daha fazla öğrenciye yemek desteği sağlanabilmesi adına hizmet ağının genişletildiğini kaydetti. Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe, Yenibağlar Mahallesi Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı içinde yer alıyor.