Üniversiteli gençler için sınav haftasında 7/24 açık

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 15-27 Kasım tarihlerinde, üniversitelerin vize sınavları dolayısıyla 7/24 hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileri için 24 saat hizmet veriyor. Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti kapsamında, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olan merkezden ve sunulan hizmetlerden, üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.