Üniversitelerde uzaktan eğitim kararıyla ikinci el eşya dükkanlarında yoğunluk başladı

Deprem felaketi sonrası üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte bazı öğrencilerin evini boşaltıp memleketine dönmesi, ikinci el eşya dükkanlarında yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında alınan kararla üniversiteler yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçti. Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversiteye sahip olan Eskişehir’de binlerce öğrenci, yaşadıkları şehirlere dönmeye başladı. Memleketine dönen bazı öğrencilerin evini boşaltması ve evinde bulunan eşyaları satmasıyla birlikte ikinci el eşya satışı yapan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

“Evini boşaltan öğrenciler genellikle son sınıf öğrencileri oluyor”

Eskişehir’de üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bölgede 15 yıldır ikinci el eşya satışı yapan Gökhan Torun, uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte bazı öğrencilerin dükkanına gelip eşya sattığını söyledi. Bazı öğrencilerde ise belirsizlik olduğunu dile getiren Torun, “Bazı öğrenciler eğitimin bir daha yüz yüze geçmeyeceğini düşünerek evini boşaltıyor. Bazı öğrenciler ise nisan ayında okulların uzaktan eğitimden yüz yüzeye döneceğini düşünerek oturduğu evden ayrılmıyor. Tabii ki evini boşaltan öğrenciler genellikle son sınıf öğrencileri oluyor. Ev sahibiyle anlaşıp sözleşmesini feshedebilenler eşyalarını satmak için bizlere geliyor. Yaz dönemi kadar yoğunluk olmasa da az giden işlerimize biraz da olsa hareket geldi. İleriki dönem için maalesef ümitli değilim” ifadelerini kullandı.