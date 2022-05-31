Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin tarihi belli oldu

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarihi dokusuyla birlikte dünyanın merkezi olarak bilinen Sivrihisar’da, 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Sivrihisar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, ancak pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen festival, Gönül Dağı eteklerinde farklı medeniyetlerin buluşmasıyla gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin de yapılacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde; sergiler, yarışmalar, yöreye özgü lezzetlerin yer aldığı stantlar, el sanatları, workshoplar, alan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve sürprizler yer alacak.