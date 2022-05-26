Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Kıssa Film Günü’ Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi.

Organizasyonunu Umut Başoğlu, İlayda Demirtaş, Ömer Gatgar, Baran Kuzucu, Berkay Fakiç, Başak Aydoğdu, Duygu Özcan, Tuğba Dokuzlar, Kadir Şengül ve Berfin Ekinci’den oluşan Kısa Çöp ekibinin yaptığı festivale öğrencilerin katılımı yoğun oldu.

Yönetmen Egemen Yılmaz, oyuncu İpek Zeynep İlbeyli ile Deniz Toprak’ın “Asfalt” filmi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiği ilk oturumda “Soğan”, “Bu Bir Elma Değildir”, “Göl Kenarı” filmleri gösterildi. Söyleşide Egemen Yılmaz ve İpek Zeynep İlbeyli filmin senaryo ve çekim süreci, fon bulma süreçleri üzerine konuşup genç sinemacılara yol gösteren deneyimlerini anlattılar. İkinci oturumda “Fahriyem” filmi ile etkinliğe katılan yönetmen-senarist Barış Özcan, yapımcı Baran Güneş, görüntü yönetmeni Kenan Demirtaş ile söyleşi yapılırken “Tahta Kurusu”, “Kulan Misafiri”, “Düğün Fotoğrafı” ve “Fahriyem” filmlerinin gösterimi yapıldı. Festivalde ayrıca Kısa Film Yönetmenleri Derneği (KFYD) festival sorumlularından Zeynep Fırat derneğin kuruluşu, çalışma alanları ve eğitimleri hakkında da bilgiler verirken Mahir Turan ile de “Kısa Filmde Dijitalleşme” konulu söyleşi gerçekleştirildi. “Uluslararası Kıssa Film Günü” çerçevesinde, alanında başarılı sinemacılar öğrencilerle buluşurken birçok film de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.