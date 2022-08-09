Uluslararası AESOP toplantısında Anadolu Üniversitesi örnek gösterildi

Estonya’da düzenlenen Avrupa Planlama Okulları yıllık toplantısında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi farklı yönleriyle örnek gösterildi.

Estonya’nın Tartu kentinde 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Avrupa Planlama Okulları (AESOP) yıllık toplantısında Eskişehir Anadolu Üniversitesi yeşil yolları ve bisiklet yolları örnek olarak gösterildi. TÜBİTAK desteğiyle özel bir oturumda konuşma yapmak üzere davet edildiği AESOP toplantısına katılan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Açma, toplantıda Anadolu Üniversitesinin yeşil kampüs içinde, kente örnek teşkil ettiği, doğa dostu uygulamaları ile Avrupa ölçeğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin seçilmiş kentlerinin (Türkiye-Polonya-Slovenya-İtalya) yeşil alanları ve bisiklet yollarının sunulduğu, ekonomik ve sosyal etkilerinin tartışmaya açıldığı özel oturumda gerek Anadolu Üniversitesi gerekse Eskişehir’de yer alan yeşil yollar ve bisiklet yolları örnek olarak gösterilerek diğer katılımcı taraflar tarafından da beğenildi.