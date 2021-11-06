Ülkü Ocakları ‘Odak2023’ kartlarını lise öğrencilerine dağıttı

Eskişehir Ülkü Ocakları, Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde ‘Odak2023 Anlayarak Hızlı Okuma’ kartları dağıttı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın öncülüğünde yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan ‘Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak 2023’ projesinin ülke çapında tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Odak2023 hakkında bilgi veren Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, ‘Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın liderliğinde yapay zekâ teknolojisini kullanarak bir yazılım üretilmişti. Odak2023, başta Türk gençliğinin hizmetine sunulmuştur. Odak2023 Kullanıcıların dikkatlerini artırmak, odaklanma becerilerini geliştirmek ve dahi okuma bozukluklarını gidermek amacıyla geliştirilmiş olan bir eğitim programıdır. Odak2023 programı kullanıcının mevcut seviyesine odaklanarak kişisel bir çalışma programı belirlemekte ve kişinin gelişimini takip ederek yaş grubu ve beceri seviyesi ne olursa olsun kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktadır. Eskişehir Ülkü Ocakları olarak ilk günden bu yana Odak2023’ü anlatmayı amaçladık. Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin bu hizmetten faydalanmaları için onlara Odak2023 yazılımımızı hediye etmek için bir kampanya daha başlattık’ dedi.

Bu anlamda Eskişehir Ülkü Ocakları Eğitimden Sorumlu Başkan yardımcısı Kürşat Kartal, "Odak2023 yazılımı sadece liseli ve üniversiteli öğrencilerimizin değil bütün vatandaşlarımızın kullanabileceği bir yazılım. Örneğin, lise için üniversiteye hazırlık sınavlarında öğrenci arkadaşlarımız bu yazılımdan faydalanabiliyorlar. Diğer yandan iş yerinde çalışan, proje hazırlayan arkadaşlarımızda bu yazılımdan faydalanabilirler. Genç arkadaşlarımızı bilimin ışığında hazırlanan Odak2023’e davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.