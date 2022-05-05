Ülke ihracatıyla birlikte Eskişehir’in ihracatı da yükseliyor

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in ihracat miktarından yaşanan artış hakkında, “Eskişehir ihracat rakamı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 26,1 oranında artarak 118 milyon 463 bin dolar oldu” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir’de olan firmaların Nisan ayında 118 milyon 463 bin dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının ilk çeyrekte ciddi bir ivme yakaladığını belirten Kesikbaş, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 26,1 oranında artarak 118 milyon 463 bin dolar ihracat gerçekleşti. Eskişehir’in Mart ayı ihracatı 93,9 milyon dolar olmuştu. Üreten ve değer oluşturan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Eskişehir’in Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 19,8 artışla 415 milyon 873 bin dolar ihracat rakamına eriştiğini ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 347 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise Nisan ayı sonu itibariyle 415 milyon 873 bin dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya, Fransa ve Belçika oldu” açıklamasında bulundu.

İhracat ailesi yeni bir rekora imza attı

TİM tarafından açıklanan rakamlara göre Nisan ayında ülkemizin toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak son 20 ayın 18’inde aylık rekor kırıldı. ESO Başkanı Kesikbaş, “İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, yılsonu 250 milyar doları hedefine emin adımlarla ilerliyor. Umuyoruz ki yılsonunu beklemeden ihracatçılarımız bu hedefi erkenden yakalayacak” yorumunda bulundu.

İhracat birim fiyatımız artıyor

İhracat birim fiyatında da pozitif ivmenin devam ettiğini belirten Kesikbaş, “Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.44 dolara yükseldi. Rakamlara enerji hariç bakıldığında ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 101’e yükseldiğini ve dış ticaret fazlası verdiğimizi görmekteyiz. Bu sevindirici bir olay. Ülkemizin kalkınması üretmekten ve ihracattan geçiyor. Ancak hedefimiz teknoloji ihraç etmek ve ihracat birim fiyatımızı Avrupa seviyelerine ulaştırmak” ifadelerine yer verdi.