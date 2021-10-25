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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolu 2023’te bitirilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in stratejik önemini daha da artıracak Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceğini açıkladı.

ESKİŞEHİR 25.10.2021, 11:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolu 2023’te bitirilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in stratejik önemini daha da artıracak Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, projeleri hedeflenen tarihten önce bitirmek için 7/24 çalışıldığına dikkat çekildi ve Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceği bildirildi. Eskişehir’in kavşak konumda olmasının ulaşımı kolaylaştırdığı, sanayi şehirlerine yakınlığının da kentin stratejik önemini artırdığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda Eskişehir’in doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının orta noktasında yer aldığı kaydedildi. Mihalgazi Yolu Projesi’nin 32 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen açıklamada, “Sakarıılıca-Mihalgazi bölümünün ihale uzunluğu 24,5 kilometre sathi kaplamalı tek yoldur. Yolun sanat yapıları ve toprak işlerinde de çalışmalar yapıldı” denildi.

Eskişehir-Sarıcakaya Yolu yapımı işinin proje uzunluğunun 41,9 kilometre olduğu ifade edilen açıklamada, yolun 4.7 kilometrelik kısmının önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı anımsatıldı. Geriye 37,2 kilometrelik kesimin kaldığının altını çizilen açıklamada, kalan kesimin 9,1 kilometresinin bölünmüş yol, 28,1 kilometresinin ise tek yön olacağı ifade edildi. Eskişehirliler için önemli bir diğer projenin de Alpu-Mihalıççık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, proje hakkında şu bilgiler verildi:

“Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunun 85 kilometre uzunluğunda tek yol projesi mevcuttur. Eskişehir-Alpu arasındaki 39 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak projelendirildi. İlk 10 kilometrelik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar yapıldı. 39 kilometrelik kesim tamamlandıktan sonra Alpu-Mihalıççık yolu bölünmüş yol yapım ihalesinin yapılması planlanıyor.”

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