Ukrayna’daki gelişmelere ve ekonomik darboğazlara rağmen ihracat hız kesmedi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ukrayna’daki gelişmelere ve ekonomik darboğazlara rağmen ihracatın hız kesmediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 105,01 artış gösterdi. Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,7, imalatta yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan rakamlara göre ihracattaki yükseliş devam etti. Buna göre; Türkiye toplam ihracatı geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar oldu. Eskişehir 2022 Şubat ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artarak 97,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Sürdürülebilir seviyede değil”

İhracat ve enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı rakamlara göre yıla iyi başladık. Dengelenme yılı olarak geçirmek istediğimiz 2022’de, yaşadığımız tüm sorunlara, Ukrayna’daki gelişmelere ve ekonomik darboğazlara rağmen ihracatımızın hız kesmemesi en büyük tesellimiz. Geçtiğimiz yıl rekorlar kıran ihracatımızın bu yıl da aynı başarıyı yakalaması için sanayicimiz üretmeye devam ediyor. İhracat adeta bir kalkan gibi sanayicinin elindeki en büyük savunma aracı. Ancak TÜİK tarafından açıklanan ve Şubat ayında yüzde 105,1’e ulaşan üretici fiyatlarındaki artış çok sürdürülebilir bir seviyede değildir. Uzun yıllardan sonra üretici enflasyonu üç haneli rakamları aşmıştır. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki makas ise yüzde 50,57 olmuştur. Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etmektedir. Bu durum tüketici fiyatlarını yükseltici bir basınç oluşturmaktadır” dedi.

“Rusya’nın müdahalesi endişe verici”

Başkan Kesikbaş yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ve bunun ekonomik sonuçlarına da değinerek şu ifadelerde bulundu:

"Savaşın hiçbir haklı tarafı olamaz. Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu müdahalenin maliyet artışları ve ekonomik göstergeler üzerinde mutlaka sonuçları olacaktır. Nitekim Rusya tarafından yapılan bu müdahale sonrasında dolar, altın ve petrol fiyatları yükselişe geçmiştir. Brent petrolün fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları aşmıştır. Dolar ve Euro kurlarında tekrar hareketlenmeler başlamıştır. Bununla birlikte ülkemizin özellikle Rusya ile olan enerji ilişkisi de savaş neticesinde olumsuz etkilenecek konuların başında gelmektedir. Enerji konusunda yaşanacak sorunlar yeni kısıtlamalara ve maliyet artışlarına sebebiyet verebilecektir. Ümidimiz bu sürecin en kısa sürede sona ermesi ve barışın bölgeye hâkim olmasıdır. Sanayi sektörü olarak bize düşen de süreci iyi okuyarak bu kriz ortamında gerekli tedbirleri hem devletimiz hem de işletmelerimiz nezdinde almaktır."