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Uğur Mumcu unutulmadı

Odunpazarı Belediyesi, Ankara’da 24 Ocak 1993’te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı.

ESKİŞEHİR 25.01.2021, 15:57
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Uğur Mumcu unutulmadı

Odunpazarı Belediyesi, Ankara’da 24 Ocak 1993’te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı.

28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu için bombalı saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının bulunduğu Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu’nun katillerinin aradan geçen 28 yıla rağmen bulanamadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, Uğur Mumcu cinayeti aydınlatılıncaya kadar Mumcu’nun aracını parkta sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Anma törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı anma töreninde, törene katılanlar Uğur Mumcu’nun saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının sergilendiği kaideye kırmızı karanfil bıraktı.

“Mücadelemize devem etmeliyiz”

Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu’nun katillerinin aradan geçen 28 yılda bulunamadığına dikkat çekti. “28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu’nun katilleri bulununcaya, cinayet çözülünceye kadar ya da bu tür faili meçhul cinayetlerin olmayacağı günlere kadar ibret olsun diye koymuş olduğumuz bu anıt, hala burada durmaktadır. Demek ki faili meçhul cinayetin çözülmesi konusunda olumlu bir adım atılamamıştır. Tersine yeni faili meçhuller, yeni bilinmezler, ülkemizi bugünkü çıkmaza getirdi” diyen Başkan Kurt, hukukun üstünlüğü ihmal edildiği ve hukuk egemen kılınmadığı sürece bu tür faili meçhul cinayetlerin işlenmeye devam edeceğine dikkat çekti. Uğur Mumcu anmasını sokak kısıtlaması olduğu için 24 Ocak’ta gerçekleştiremediklerini anlatan Başkan Kurt, her koşulda ve şartta Uğur Mumcu’nun anılması gerektiğini ifade etti. Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“28 yıldır söylediğimizi bir 28 yıl daha söylemek istemiyoruz. Katiller bulunmalıdır, bu tür cinayetler engellenmeli. Türkiye, ‘tam bağımsız’ ve hukukun üstün olduğu bir ülke oluncaya kadar mücadelemize devem etmeliyiz.”

Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü eğitmenlerinden İbrahim Turhan, Uğur Mumcu için yazılan ‘Uğurlar Olsun’ adlı eseri seslendirdi. Anmaya katılanlar, Uğur Mumcu anısına barış güvercini uçurdu.
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