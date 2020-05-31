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Uçkan ile mücadele hız kesmiyor

TEPEBAŞI İLÇE MERKEZİNDE VE KIRSALDA HAŞERE İLE MÜCADELE EDEN EKİPLER, YIL BOYUNCA RÖGAR, FOSEPTİK, SU KANALLARI GİBİ SİNEKLERİN ÜREYEBİLECEĞİ POTANSİYELDEKİ YERLERDE LARVA İLAÇLAMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Uçkan ile mücadele hız kesmiyor

TEPEBAŞI İLÇE MERKEZİNDE VE KIRSALDA HAŞERE İLE MÜCADELE EDEN EKİPLER, YIL BOYUNCA RÖGAR, FOSEPTİK, SU KANALLARI GİBİ SİNEKLERİN ÜREYEBİLECEĞİ POTANSİYELDEKİ YERLERDE LARVA İLAÇLAMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 14:51
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Uçkan ile mücadele hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı gerçekleştirdiği çalışmaları ilçe genelinde sürdürürken, 7 ayrı mahallede daha ilaçlama yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Batıkent, Uluönder, Şirintepe, Yeşiltepe, Zincirlikuyu, Sakintepe ve Muttalip mahallelerinde ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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