Üç köpek Doğal Yaşam Merkezi’nin misafiri oldu

Tepebaşı Belediyesi, Batıkent Mahallesi’nde yaşayan üç sokak köpeğini, mahallede meydana gelen ateşli silah ile hayvan yaralama olayları neticesinde ve vatandaşlardan da gelen talepler doğrultusunda Doğal Yaşam Merkezi’nin güvenli ortamında misafir ediyor.

Son olarak Batıkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda sokak hayvanlarının kasıtlı olarak ateşli silahla yaralanması üzerine üç sokak köpeği, Doğal Yaşam Merkezi’ne alındı. Yaşanan şiddet olayı Batıkent sakinleri tarafından da rahatsızlıkla karşılanırken, merkez yetkilileri üç köpeğin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Köpeklerin, emniyet güçlerine de intikal eden olay nedeniyle, tedbir amacı ile belirli bir süre daha merkezde misafir edileceği bildirildi.

Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.