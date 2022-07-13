banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor

Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu

Eskişehir’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR 13.07.2022, 15:20
Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu

Eskişehir’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince çalışma yapıldı. Vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 4 farklı adrese yapılan operasyonda, 59 bin 240 dal sarılmış sigara, 106 bin 600 dal boş makaron ve 127 kilogram tütün ele geçirildi.

Aynı zamanda operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu