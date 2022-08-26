Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Eskişehir’de 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda makaron, tütün ürünü ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Eskişehir’de 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda makaron, tütün ürünü ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ile yasa dışı cinsel içerikli ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde bulunan 4 adreste yapılan aramada; 120 bin dal boş makaron, 82 bin 640 dal sarılmış sigara, 3 bin 950 adet cinsel içerikli ürün, 84 paket tütün, 38 adet nargile kömürü ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
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|0
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|3
|9
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|3
|7
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|Takımlar
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|1. Villarreal
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|6
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