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Turnikeye yatan kedinin rahatlığı ilgi odağı oldu
Eskişehir’de tramvay durağının turnikelerine yatan kedinin ilginç halleri, insanların sevgisine neden oldu.
ESKİŞEHİR 01.09.2022, 11:50
Eskişehir’de tramvay durağının turnikelerine yatan kedinin ilginç halleri, insanların sevgisine neden oldu.
Eskişehir’in kent ulaşımının en yoğun tramvay duraklarından Çarşı durağının bilet okutulduğunda açılan turnikelere uzanan sevimli kedi, insanların ilgisine neden oldu. Tam bilet okutulan noktaya yatan kedi, onlarca yolcu geçişine rağmen rahatından ödün vermedi. Turnikeden geçen vatandaşların sevmeden geçmediği kedinin halini birçok kişi cep telefonları ile fotoğrafını çekti.
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|2
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|1
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|0
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|15
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|13
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|5
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|5
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|4
|1
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|9
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|3
|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
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|1
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