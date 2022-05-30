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Turla gelen misafirlere Urfa kültürünü yaşatıyorlar

Eskişehir’de bulunan ünlü kebapçı gelen turistlerin lezzet durağı oldu.

ESKİŞEHİR 30.05.2022, 11:06
Turla gelen misafirlere Urfa kültürünü yaşatıyorlar

Eskişehir’de bulunan ünlü kebapçı gelen turistlerin lezzet durağı oldu.

Eskişehir’e düzenlenen turların yeni adresi Ciğerci Aziz Usta oluyor. Otobüslerle gelerek kebap yemek isteyen turistler aynı zamanda Urfa kültürünü de beraberinde yaşıyor. Gün boyu Eskişehir’i gezdikten sonra yorgunluklarını atmak isteyen turistleri ağırlayan işletme sahibi Aziz Karagöz, havaların ısınmasıyla turistlerin arttığını söyledi.

Turistlerin kebap ve konsepti beğendiğini anlatan Karagöz, “Eskişehir’e düzenlen turlar bizim kebabımızı yemek için otobüslerle geliyor. Bizde en iyi şekilde ağırlamak içim çalışıyoruz. Burada misafirlerimize Urfa kültürünü yaşatıyoruz. Canlı müziğimizde söylenen türkülerle gün boyu yorulan misafirlerimizi dinlendiriyoruz. Ardından da yolcu ediyoruz” dedi.

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