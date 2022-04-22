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Türkmen dağında kartpostallık bahar manzaraları
Baharın gelmesiyle birlikte uyanan tabiat seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
ESKİŞEHİR 22.04.2022, 17:31
Baharın gelmesiyle birlikte uyanan tabiat seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
Eskişehir ile Kütahya il sınırındaki Türkmen dağının çevresinde doğanın yeşile bürünmesi kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Kütahya merkez ilçeye bağlı Türkmen dağı içerisinde yer alan Lütfiye köyü, Bayır Çukur Tarlalık mevkiindeki ormanlık alan ve Lütfiye köyünün eşsiz manzaraları görenleri kendine hayran bırakıyor.