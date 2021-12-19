Türkmen Dağı beyaza büründü

Eskişehir-Kütahya il sınırında yer alan Türkmen Dağı, kar yağışının etkisiyle birlikte kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Türkmen Dağı eteklerinde yer alan Lütfiye köyü Ortaburun mevkiindeki ormanlık alan, kar yağışıyla beraber beyaza büründü. Eskişehir-Kütahya sınırında bulunan Türkmen Dağı çevresi ise kartpostallık manzaralara sahne oldu. Karayolunun yanı sıra, yüksek çam ağaçlarını kaplayan karların beyaz örtüsü ise görenleri hayran bıraktı.