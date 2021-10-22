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Türkiye’nin tek solo alpinisti Türkmen Dağı’nın zirvesine çıktı

Türkiye’nin zirvesi Ağrı Dağı’nda 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ülkenin tek solo alpinisti Erdek Cennet, 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı projesi kapsamında 40’ıncı tırmanışını Eskişehir’in bin 826 metreyle en yüksek noktası olan Türkmen Dağı’na gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 22.10.2021, 14:28
Türkiye’nin tek solo alpinisti Türkmen Dağı’nın zirvesine çıktı

Türkiye’nin zirvesi Ağrı Dağı’nda 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ülkenin tek solo alpinisti Erdek Cennet, 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı projesi kapsamında 40’ıncı tırmanışını Eskişehir’in bin 826 metreyle en yüksek noktası olan Türkmen Dağı’na gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı projesi kapsamında 40’ıncı zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Projede, dağcılığın sağlıklı yaşama teşvik ve özgüven konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Cennet’in sıradaki durağı Eskişehir oldu. Seyitgazi ilçesinde bulunan bin 826 metre yüksekliğindeki Türkmen Dağı’nın zirvesine tırmanan Erdek Cennet, 3 kilometre süren tırmanışını 4 saatte gerçekleştirdi.

“Göl ve çam ormanı eşsiz görüntü oluşturuyor”

81 ildeki bütün en yüksek zirvelere tırmanarak yolculuğunu tamamlamak istediğini aktaran Erdek Cennet, Türkmen Dağı tırmanışını anlattı. Manzarayı aktaran Cennet, “Tırmanışımda göl ve çam ormanı eşsiz bir görüntü oluşturuyor. İrtifa kazandıkça gölün ve etrafının manzarası harikuladeydi. Rota boyunca ilerlerken bölgeye özgü endemik bitkilerin sonbahar renklerine bürünmüş halini görmek de çok keyifliydi” dedi.

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