Türkiye’nin ilk akıllı şehir projesini yerinde gördüler

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında ödüllere layık görülen projeleri, Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen merkezleri, görenlerden beğeni toplamaya devam ediyor.

Son olarak TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın konuğu Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini yerinde gördü. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de katıldığı ziyarette Başkan Ataç, konuklarına merkezleri tanıttı.

Konuklar ilk olarak birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan birimleri inceledi. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’ni, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ve Alzheimer Konuk Evi’ni ziyaret eden konuk heyet daha sonra Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ile Tepebaşı Belediyesi’nin pandemiden dolayı yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek üzere hayata geçirdiği Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nı da yerinde gördü.

Başkan Ataç proje ve çalışmalara ilişkin bilgiler aktarırken, uluslararası düzeyde Türkiye’ye ilk kez kazandırılan ödüllerden de bahsetti. Konukları da çalışmalarından ötürü Başkan Ataç’ı tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.