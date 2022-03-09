Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarını ağırladı

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Osman Balcı ve Muhittin Yüsan’ın verdiği Saç Kesim Teknikleri eğitimi için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen meslektaşlarını ağırladı.

Eskişehir’de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı ve kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, Saç Kesim Teknikleri eğitimi için kente gelen Osman Balcı ve Muhittin Yüsan’ı ağırladı. Eğitim için farklı illerden gelen kuaförleri de salonunda misafir eden Yılmaz, meslektaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Hasan Hüseyin Yılmaz, eğitime katılan tüm kuaförlere, mesleğe verdikleri değerden dolayı teşekkür etti.