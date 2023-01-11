Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 177. yılı ESOGÜ’de kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin birlikte düzenlediği “Türkiye’de Tarımsal Öğretimin 177. Yıl Dönümü” kutlama programı, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik açılışında öğrenciler adına konuşan Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Öykü Gözükara, tarım sektörünün gittikçe artan dünya nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi, milyonlarca insana istihdam sağlanması ve sanayiye hammadde temin edilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Tarımın ülkemizde daha iyi noktalara gelmesinin ziraat mühendislerinin daha iyi yetiştirilmesi ile mümkün olacağını belirten Öykü Gözükara, ESOGÜ Ziraat Fakültesi’ndeki tarımsal öğretimin daha iyi seviyelere gelmesi için ise akreditasyon sürecinin tamamlanması ve uygulama imkânlarının artırılmasının önemine işaret etti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar, tarımın milli savunma kadar önemsenecek stratejik bir sektör olduğunu belirterek, tarımını geliştirmeden sanayisini geliştirebilen hiçbir ülkenin olmadığını çünkü tarımın gıda üretiminden iş gücü istihdamına, ekonomik gelire kadar tüm toplumlarda her zaman önemini koruduğunu kaydetti. Levent Özbunar, gelecek yıllarda en zengin ülkelerin tükettiğinden daha fazla tarımsal üretim yapan ülkeler olacağını belirtti. Ziraat mühendislerine güvenilmesini isteyen Levent Özbunar, ülkemizin geleceğinin tarımda olduğunu ve bu alanda en büyük görevin ise konunun eğitimini almış ziraat mühendislerinde olduğunu ifade etti.

Açılışta konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir ve ülkemizin tarımsal potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Tarımla ilgili bölüm bitiren tüm mezunlara seslenerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne her zaman ulaşabileceklerini, ayrıca müdürlüğün araştırma ve laboratuvar ortamlarından faydalanabileceklerini belirten Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi”ni de hatırlatarak, iki ya da dört yıllık tarımla ilgili bölüm mezunlarından tarımsal üretimle ilgili proje hazırlayarak destek için başvurmalarını ve hibe niteliğindeki bu desteklerden faydalanmalarını istedi.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Konar, bu yılki kutlama etkinliğine tematik bir nitelik kazandırmayı hedeflediklerini, bu amaçla da “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Dikey Tarım”ı öne çıkan temalar olarak belirlediklerini kaydetti. Her iki kavramın da birbiri ile ilişkili, güncel, ulusal ve küresel önceliklere sahip konular olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Konar; döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, yeşil teknolojiler, yeşil mutabakat, karbon ayak izi gibi kavramların tüm dünyada aralarında tarım ve gıda teknolojilerinin de bulunduğu faaliyet alanları ile kamu otoritelerinin öncelikleri haline geldiğini ve gelecek projeksiyonları ile mevcut stratejilerde kullanımının yaygınlaştığını ifade etti. Gerek mevcut zorluk ve problemlere yönelik çözümler üretilmesinde gerekse önlemler geliştirilmesinde akademinin tüm paydaşları ile iş birliği içinde hareket etme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Konar, gerçekleştirilen 10 Ocak etkinliğinde de kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile birlikte olduklarını söyledi. Prof. Dr. Konar iş birliklerinin aynı zamanda güç birliği olduğunu belirterek tüm katılımcıların 10 Ocak Tarım Bayramı’nı kutladı.

Açılışın ardından program Prof. Dr. Fatma Handan Giray’ın başkanlığını yürüttüğü “Yeşil Mutabakat ve Dikey Tarım” konulu panel ile devam etti. Panelde Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Görgülü “Yeşil Mutabakat” ve Farminova Plant Factory İş Geliştirme Direktörü Kerem Bozkurt “Dikey Tarım” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlik teşekkür belgesi takdimleri ile sona erdi.