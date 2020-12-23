banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa rekor seviyede
Borsa rekor seviyede
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı

Türkiye’de örnek bir uygulama

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, 2021 yılı için 5 bin adet tebrik kartı üretilirken, 2009’dan bu yana üretilen tebrik kartı sayısı 120 bine ulaştı. Başkan Ataç uygulamanın, Türkiye’de tek olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR 23.12.2020, 16:14 23.12.2020, 16:35
6
Türkiye’de örnek bir uygulama

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, 2021 yılı için 5 bin adet tebrik kartı üretilirken, 2009’dan bu yana üretilen tebrik kartı sayısı 120 bine ulaştı. Başkan Ataç uygulamanın, Türkiye’de tek olduğunu ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanatsal değeri olan, her biri farklı el yapımı kağıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Her yıl özgün bir tasarım ve güncel bir konu ile tasarlanan yılbaşı tebrik kartları, atölyede Tepebaşı Belediyesi’nin değerlerini yansıtacak mesajlarla, özel üretim süreçlerinden geçerek hazırlanıyor.

Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen Sukurusu kağıtları, 2021 yılı için kartın iki yüzünde iki farklı görsel oluşturacak bir kesim ile tasarlandı. Ön yüzde 2020 yılını temsilen bir kaktüs görseli olan Sukurusu kağıdının kesilerek boşaltılmış kısmı, kartın içinde neşeli bir illüstrasyonda kullanılarak yılbaşı sembolü olan geyik ve Türkiye’de neredeyse her yerde yaşayan böcek kapangil familyasından bir kuş türü olan Robin kuşu ailesinin dayanışması görselini oluşturuyor. Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde üretilen yeni yıl tebrik kartları ile kartpostal geleneği de yaşatılmış oluyor. Bu yıl pandemi kısıtlamalarına uygun olarak düzenlenen üretim süreci için 6 personel çalışarak, yaklaşık 5 bin adet kart hazırladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 12 yıldır gerçekleştirilen yılbaşı tebrik kartı üretimini incelemek üzere Sukurusu Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bu yılın teması “Koronavirüs ile mücadelede empati”

2021’e girerken, koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılı için yapılan tasarım, pandemi sürecinin öğrettiklerini konu alıyor. Ziyaretinde tebrik kartı uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının bu yılki temasının, koronavirüsle mücadelede empatinin önemi olduğunu ifade etti. Başkan Ataç, “Tebrik kartımızın bu yılki temasını konuşurken, dünyayı etkisi altına alan pandemi fikrinde birleştik. 2009’dan beri yaptığımız bu kartlar aynı zamanda vatandaşlarımız tarafından saklanıyor ve bir anı oluyor. Cep telefonlarına atılan mesajlar, bu kartların sıcaklığını yansıtmıyor. Biz gerçek hislerimizi kağıda dökersek, farklı bir yönü olduğuna inanıyoruz. Bu seneki kartımızın da bir yüzeyinde, ‘Dünyayı bambaşka biçimde gördük, yaklaşmadan sevdik, uzaktan sevdik’ sözleri yer alıyor. Bu sözler koronavirüsten dolayı geldiğimiz hali anlatıyor. Kartımızdaki bir diğer mesaj ise ‘Güçlendiren, öğreten, özen gerektiren bir yılı geride bırakıyoruz’ oldu. 2020’de öğrendiğimiz koronavirüs önlemlerini anımsatıyor. Kartımızda yer alan görsel ise bir ağaç ile birlikte koronavirüse de benziyor. Kartın içinde ise benim mesajım olan, ‘Empati ve dayanışmanın sürdüğü, birlikte daha güçlü olduğumuz, sağlıklı bir yıl dilerim’ sözleri var. Elbette koronavirüsle mücadelede empati çok önemli. Taktığım maske ile ben kendimi korurken çevremdekileri de korumuş oluyorum” diye konuştu.

“Bu uygulama Türkiye’de tek”

Sukurusu Uygulama Merkezi’nin Türkiye belediyeleri içinde tek olduğunu da ifade eden Başkan Ataç, merkezin faaliyetleri hakkında da bilgiler vererek, “Sukurusu Uygulama Merkezimiz bu güzel faaliyete 2009’dan beri devam ediyor ve yılbaşı kartlarımızın çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin adet kart hazırlayacağız. Böylelikle 12 yılda ürettiğimiz tebrik kartı sayısı da 120 bine ulaşmış oluyor. Burada çok önemli olan şey, atık kağıtların değerlendirilmesi. Atık kağıtlarımız yeniden kağıda dönüşüyor ve bir takım işlemler ile son haline getiriliyor. Çok ciddi bir el emeği ve tasarım söz konusu. Atığın tasarım ile değerlendirilmesi çok güzel. Ayrıca ortaya çıkan çalışmalarda sentetik olan hiçbir şey yok. Tamamen doğal kurutulmuş bitkiler ile de süsleme yapılıyor. Böylelikle kağıt farklı bir anlam ve boyut kazanmış oluyor. Burası Türkiye’de özellikle belediyeler içinde tek konumda olan bir merkez” sözlerini kullandı.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11