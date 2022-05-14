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Türkiye’de enerji hizmetleri alanında en yüksek skora ulaşıldı

Sektörün ilk CDP (Carbon Disclosure Project) raporunu yayımlayan OEDAŞ, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir başarıya daha ulaşarak, iklim değişikliği derecelendirmesinde de “D” olan notunu “B”ye yükseltti.

ESKİŞEHİR 14.05.2022, 13:40
Türkiye’de enerji hizmetleri alanında en yüksek skora ulaşıldı

Sektörün ilk CDP (Carbon Disclosure Project) raporunu yayımlayan OEDAŞ, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir başarıya daha ulaşarak, iklim değişikliği derecelendirmesinde de “D” olan notunu “B”ye yükseltti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma ve iklim kriziyle mücadeleye katkı sunma hedefiyle sürdürdüğü faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği başarılarına bir yenisini ekledi. Karbon ayak izini hesaplayan ve doğrulatan tek elektrik dağıtım şirketi olan OEDAŞ, 2020 yılında yayımladığı ilk CDP (Carbon Disclosure Project) raporuyla da bu alanda sektörünün öncüsü, Türkiye’nin ise 60 firmasından biri olmaya hak kazanmıştı. OEDAŞ şimdi de 2021 yılında yayınladığı CDP iklim değişikliği raporu ile “D” olan skorunu “B”ye yükseltti. Bu skora ek olarak CDP’nin ‘Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’ (Supplier Engagement Rating) SER’de “A” derecesini elde eden OEDAŞ, Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında en yüksek skora ulaşarak zirveye yerleşti. OEDAŞ ayrıca SER’de bu skoru elde eden Türkiye’deki sekiz şirketten biri oldu.

“Hizmetlerimizi düşük çevre etkisi ve karbon ayak iziyle sunmaya gayret ediyoruz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sürdürülebilirlik odaklı çevre politikaları ve CDP skorları hakkında bilgi verdi. İklim kriziyle mücadelede enerji dönüşümünün kritik rol üstlendiğini söyleyen Yalçın, “Biz de bu dönüşümdeki kritik rolümüzün bilinciyle hareket ediyor, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na paralel çevre politikaları uyguluyoruz. Bu anlayışla sağladığımız hizmetleri en düşük çevre etkisi ve karbon ayak izi ile gerçekleştirecek şekilde sunmaya gayret ediyor, tüm paydaşlarımızı da bu sürecin bir parçası haline getiriyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde değer zinciri değerlendirmesinde elde ettiğimiz A skoru ile de bu alanda ülkemizin öncü şirketlerinden biri olduk. Bunun yanı sıra dünyanın en yaygın çevre girişimlerinden biri olan CDP’nin iklim değişikliği derecelendirmesinde yalnızca bir yıl gibi kısa sürede notumuzu “B”ye yükselttik. Bundan sonra değer zinciri skorumuzu korumayı ve iklim değişikliği skorumuzu da A seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan politikalarımızla hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Çalışanlara özel çevre eğitimleri

Sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejilerini içeren CDP raporlarını hazırlayan OEDAŞ, bu süreçte aynı zamanda çevre ve toplum sağlığına ilişkin farkındalık eğitimleri de düzenliyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim olarak planlanan eğitimlerde OEDAŞ çalışanlarına küresel ısınma, iklim değişikliğinin nedenleri gibi konularda bilgi veriyor.

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