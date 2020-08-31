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Türkiye’de bir ilk: SODİGEM öncülüğünde “Eğitimde Sanal Gerçeklik” uygulaması

TÜRKİYE’DE BİR İLK: SODİGEM ÖNCÜLÜĞÜNDE “EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK” UYGULAMASI

ESKİŞEHİR 31.08.2020, 12:16
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Türkiye’de bir ilk: SODİGEM öncülüğünde “Eğitimde Sanal Gerçeklik” uygulaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olan “Eğitimde Sanal Gerçeklik” proje uygulaması hayata geçirildi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan “Eğitimde Sanal Gerçeklik” projesi, Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projenin yürütücülüğü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, araştırmacılık faaliyetleri ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Rana Arslan ve Araş. Gör. Ezgi Doğan tarafından sürdürülüyor.

Doç. Dr. Şahin: “Projenin amacı sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazanmaktır”

Uygulanan projenin, eğitim gören öğrencilere sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazandırılması hedeflediğini belirten SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, sanal gerçeklikle beraber tehlikeden arındırılmış bir eğitim fırsatı sunulacağını söyledi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Şahin, “Bu proje, Anadolu Üniversitesi’nin önemli iki kurumu olan Eğitim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin değerli akademisyenlerinin SODİGEM çatısı altında bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir projedir. Öncelikli amaç, Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, sanal gerçeklik ortamını kullanarak çeşitli anlamlarda mesleki deneyim kazanmalarına yöneliktir. Kısa sürede önemli bir ilerleme kaydettiğimiz projede özel bir kask takarak sanal ortama adım atan öğrenci, kendisini çevresiyle etkileşimde bulunabileceği eczane ya da hastane gibi bir ortamda bulmaktadır. Eczacılık Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan bu ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir. Ayrıca bu teknoloji, söz konusu deneyimi zamandan ve mekândan bağımsız hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu teknoloji sadece eczacılıkta değil bütün öğretim süreçlerinde kullanılabilir”

SODİGEM çatısı altında yürütülen projenin TÜBİTAK destekli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, proje uygulamalarının pandemi sürecine uygun olarak yapıldığını söyledi. Sanal gerçekliğin ilerleyen süreçte diğer eğitim faaliyetlerinde de kullanılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin hem sağlık çalışanlarının eğitimine hem de zaman ve mekândan bağımsız gerçekçi öğrenme süreçlerine önem katması, projenin önemini de oldukça artırmıştır. ‘Eczacılık Eğitimine Yönelik Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (ESGE) Projesi’ başlığıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin yürütücülüğünü üstlenmiş durumdayım. Aynı zamanda bu proje, danışmanı olduğum Araş. Gör. Ezgi Doğan’ın doktora tez konusunu oluşturmaktadır. Ortaya çıkan teknoloji ürünü yalnızca eczacılık eğitimine değil, uygulamalı tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca etkinliklerimiz, pandemi koşulları dikkate alınarak düzenlenmektedir. Tüm ekipmanlarımızın dezenfeksiyon işlemleri, Eczacılık fakültesinin sağladığı olanaklarla yapılmaktadır.”

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