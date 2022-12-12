Türkiye ve ASEAN arasında ekonomi köprüsü

TOBB ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğinde yürütülen ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş diyaloğunu artıracak, ihracatı geliştirecek faaliyetler içeren proje hayata geçiriliyor.

Projenin ortaklarından olan Eskişehir Sanayi Odası, Endonezya’nın başkenti ve ASEAN’ın merkezi Jakarta’da gerçekleştirilen iş heyeti programına katıldı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Türkiye arasında “İş Diyaloğu Platformu Kurulması Projesi” hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Türkiye ile ASEAN arasında sektörel diyalogların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ilk proje olup ASEAN üye ülkeleri ile Türkiye arasında karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik etmek, ekonomik, sosyal-kültürel diyalog ve entegrasyonu geliştirmek için sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasını amaçlanıyor. Dolayısıyla Eskişehir’in proje içerisinde yer alması ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Çünkü burada Eskişehir sanayisi ve yapılabilecek işbirlikleri için ilk resmi temaslar kuruldu. Hedefimiz daha çok ihracat ve daha çok işbirliği” dedi.

Mart 2022’de faaliyetlerine başlayan projenin birçok önemli adımının olduğunu ifade eden Kesikbaş, “ASEAN ile ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri, online dış ticaret portalı kurulması, ülke pazar toplantıları, ticari istihbarat eğitimleri, ASEAN ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı danışmanlık programları gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ASEAN Sekreterliği’ne ve ticaret merkezlerine heyet ziyareti

Üç trilyon dolarlık bir Pazar olan ASEAN’da ülkemizin daha çok var olma ihtimali olduğuna değinen Kesikbaş, “Merkezi Jakarta’da bulunan ve 1967 yılında kurulmuş olan ASEAN’a Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Myanmar, Brunei, Kamboçya ve Laos ülkeleri üye durumda. ASEAN ülkelerinin toplam nüfusu 660 milyondan fazla ve gayri safi yurtiçi hasılası 3 trilyon dolar. Birlik, Asya - Pasifik ekonomik entegrasyonunda merkezi bir rol oynamakta” dedi.

Proje çerçevesinde Eskişehir Sanayi Odası’nın iş heyeti programına dahil olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmek, network ağı kurulabilecek yerel ortakları belirlemek, başta proje hedef sektörleri otomotiv, enerji ve teknoloji olmak üzere farklı sektörlerde uzun süreli işbirliği için sürdürülebilir bir temel oluşturmak amacıyla Endonezya’nın başkenti ve ASEAN’ın merkezi Jakarta’ya 5-10 Aralık 2022 tarihleri arasında bir iş heyeti programı gerçekleştirildi. İş heyetine Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk katıldı. Program dahilinde ASEAN Sekreterliği, Jakarta - Türkiye Büyükelçiliği, Huawei Yenilik Merkezi, bölgesel ve sektörel temsil platformları ziyaret edildi” dedi.