Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonası başladı

2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Eskişehir’de başladı.

Porsuk Spor Salonu’ndaki şampiyonaya 2 bin 600 kişi katılım gösterdi. Farklı kent ve kategorilerden bin 500 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyona, 25 Mart’ta sona erecek. Altın madalya kazanan sporcular çeşitli şartlara bakılarak milli takım kadrosuna dâhil edilecek.