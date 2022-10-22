“Türkiye Kart” uygulamasına 65 yaş üstü vatandaşlardan tam destek

Yeni uygulamaya başlanacak olan ‘Türkiye Kart’ uygulaması ile yaşlı vatandaşların Türkiye’nin 81 ilinde ulaşım hizmetinden rahatça faydalanması amaçlanırken, Eskişehir’de bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da uygulamanın ulaşım anlamında adeta bir devrim niteliği taşıdığını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşların yüzlerini güldürecek ’Türkiye Kart’ uygulaması çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Yeni uygulamayla birlikte bulundukları ilde ücretsiz ulaşımdan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlar, artık aynı kartı 81 ilde de kullanabilecek. ‘Türkiye Kart’ ismi verilen ortak kart ile yaşlı vatandaşlar, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yeni bir kart satın alma çilesinden de kurtulacak.

“Farklı bir şehre gittiğimizde belediye gişelerinin önünde bekliyoruz”

67 yaşındaki Reyhan Çekin, kararın olumlu ve iyi olacağına inandığını dile getirdi. Farklı şehre gittiğinde belediye gişelerinin önünde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Çekin, “Bilet arıyoruz ve binemiyoruz. O da olmazsa özel taksilere binmek zorunda kalıyoruz. Bir an önce bu uygulamanın başlatılmasını bekliyoruz. Ben şehir dışına çok fazla çıkıyorum. Şehir dışında torunuma bakmam gerekiyor. İstanbul’a gittiğim zaman trenden indiğimde özel taksilere biniyorum. Özel taksiler, trene bindiğim paradan daha büyük bir mali yükümlülük oluşturuyor. Uygulama başlarsa çok rahat ederiz. Mesela budan sonra Pendik’te trenden indiğimde 2-3 otobüs dahi olsa rahatça evime ulaşabilirim” dedi.

“Kesinlikle çok olumlu olacağını düşünüyorum”

72 yaşındaki emekli vatandaş Ahmet Rasim, uygulamanın fazlasıyla iyi olacağını söyledi. Diğer şehirlere yolculuk yaptığında birçok farklı sıkıntıyla uğraştığını belirten Rasim, “Mesela İstanbul’da bulunan akrabalarımızın yanında gittiğimde o şehrin sistemini bilmediğim için birçok sıkıntı yaşıyorum. Böyle bir kart çıkarsa ve o şehirde tüm vasıtalarda geçerli olacaksa ben onaylıyorum. Tabii ki kullanmadan fazla şey demek mümkün değil. Ancak kullanmamak için bir neden göremiyorum. Şu an toplu ulaşımı yaşım gereği ücretsiz kullanıyorum. Küçük bir ücreti dahi olsa kullanmakta fayda olacağını düşünüyorum. Her şey bedava olsun diyen bir insan da değilim. Kesinlikle çok olumlu olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İki kartımı kullanamıyorum aslında”

Eskişehir’de simit satıcısı olarak çalışan ve hızlı bir şekilde “Türkiye Kart” sahibi olmayı beklediğini belirten Binnaz Erten, “Ben kendim Kütahyalıyım. Kütahya’da bir kart çıkarttım. Ardından Eskişehir’e taşındım ve bir tane de buradan kart aldım. Kızım da İstanbul’da evlendi ve orada yaşıyor. Onun yanına gitmek için bir kart daha çıkardım. Böylece iki kartımı kullanmıyorum aslında. Sadece Eskişehir kartını yoğun olarak kullanıyorum. ‘Türkiye Kart’ uygulaması başlarsa çok mutlu olacağız. Bir an önce yürürlüğe girerse çok sevinirim” diye konuştu.

“Sabah otogara inersem ve kart sahibi değilsem taksiye binmekten başka çarem kalmıyor”

Eskişehirli Mehmet Selvi ise, kararın Türkiye ulaşım tarihi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Selvi, “Çok iyi bir şey olacak. Diğer şehirlere gittiğimiz zaman standart karttan yolculuk yapacağız. Sonuçta o şehrin ulaşım kartına sahip olamayabiliriz. Gece yarısı veya sabaha karşı o şehre varabiliriz. Her noktada bilet satış noktası bulamıyoruz. Ben buraya gelirken bile 15 dakika öğle molası dolayısıyla kartıma para yükleyemedim. Sabah otogara inersem ve kart sahibi değilsem taksiye binmekten başka çarem kalmıyor. Taksi bile bulamayabiliriz. Sonuçta bilmediğim bir şehirdeyim. Şimdi ise indirimli otobüsle gidebiliriz. Bu yüzden ortak bir kart kararı alınması çok mantıklı” ifadesine yer verdi.

“Ulaştırma Bakanlığını tebrik ediyorum”

70 yaşındaki Osman Bulat, farklı şehirlerde yolculuk yapmanın çileli bir duruma dönüştüğünü söyledi. Kararın çok yerinde olduğunu belirten Bulsat, “Benim İstanbul’da kızım var. İstanbul için kartım var ve onu kullanmak zorunda kalıyorum. Burada boş bir kart aldığımızda bile 20 TL ücret vermek gerekiyor. Artık daha rahat olacak. Ulaştırma Bakanlığını tebrik ediyorum” dedi.