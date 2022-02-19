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Türkiye Horting Federasyonu teşkilatlanmaya devam ediyor

Türkiye Horting Federasyonu’nun kurulmasından sonra Eskişehir başta olmak üzere diğer 61 ilde yapılandıklarını ifade eden Başkan Muhsin Türk, “Amacımız bu sporu tüm ülkeye yaymaktır” dedi.

ESKİŞEHİR 19.02.2022, 12:15
Türkiye Horting Federasyonu teşkilatlanmaya devam ediyor

Türkiye Horting Federasyonu’nun kurulmasından sonra Eskişehir başta olmak üzere diğer 61 ilde yapılandıklarını ifade eden Başkan Muhsin Türk, “Amacımız bu sporu tüm ülkeye yaymaktır” dedi.

Horting sporu ile yaklaşık 15 yıl önce izlediği bir belgesel programında tanışan Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, daha sonrasında bu branşı araştırıp Türk halkının yapısına uygun olduğunu anlattı. İçerisinde ata sporu olan Güreş’in, Taekwando’nun, Kick Boks’un ve Judo’nun olduğu sentez bir dövüş sanatı olmakla beraber izleyiciler için de müthiş bir seyir zevkinin olduğunu ifade eden Başkan Türk, “Yıllar sonra Ukrayna’ya gidip seminerlere katıldık ve Türkiye’de bu federasyonu açma yetkisi için belgeleri temini ettik. 2021 yılında Türkiye Horting Federasyonu’nu kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an 62 ilde yapılanmamız oldu. İl ve bölge başkanlarımızı belirlemekle birlikte MHK ve yönetim kurullarımızı atadık” dedi.

“Önce antrenör ve hakemlerimizi yetiştirip sonrasında hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz”

Türkiye’deki Horting Federasyonu’na bağlı antrenör ve hakem sayılarının Mart’ın 10-12’sinde Mersin’de düzenlenecek olan Uluslararası Antrenör ve Hakem Semineri’nden sonra netleşeceğini söyleyen Muhsin Türk, “Şu an ki verilerimize göre 450 hakem ve antrenör sayımız mevcuttur. Sporcu sayısı ise kulüplerdeki sayısına göre belli olacaktır. Şimdilik sporcu yetiştirmiyoruz, önce antrenör ve hakemlerimizi yetiştirip sonrasında hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetler düzenleyeceğiz” diyerek planlarından bahsetti.

“Eskişehir sporculara destek veren bir spor başkent”

Eskişehir’de hızlı bir şekilde teşkilatlanan bir yapılanmanın olduğunu belirten Muhsin Türk, ayrıca ilk basın ve televizyon yayımlarını da orada gerçekleştirdiklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. “Eskişehir Horting Federasyonu Organizasyon Başkanı Mustafa Uğur Yücel, Yardımcısı Murat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Ömerülfarukoğlu’nun katkılarıyla birlikte bu branşın gelişimine katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” diyen Türk, “Eskişehir’in tüm branşlara ve sporculara destek veren bir spor başkentidir” diyerek sözlerini tamamladı.

“Şu anda Eskişehir’deki 10 kulüpte Horting’e yönelik çalışmalar başladı”

Horting sporunun Eskişehir’de kurulmasına vesile olan 52 yıllık Judo antrenörü ve hakemi Uğur Yücel, “Bu sporun beni çeken noktası Judo gibi ayakta başlayıp yerde bitmesidir. Özellikle eğitimci olmam açısıyla Horting’in kendilerini savunmaları için genç kızlara bir an önce öğretilmesi yönünde olacaktır. Ayrıca Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de bu branşın okullarda verilmesi için söz aldık. Şu an da 10 kulüpte Horting çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Yücel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Judo ve Kick Boks’un kombinasyonu olan bu spor beni cezbediyor. İlk defa Eskişehir’deki basın yoluyla sesimizi duyurmak bizi gururlandırdı ve amacımız tüm ülkede Horting’i yayabilmek. Eskişehir grubu olarak öcenlikle Mart ayının ortasında gerçekleşecek olan seminere katılacağız daha sonra 20-23 Mart arasında Ukrayna’daki olaylardan dolayı eğer ertelenmezse Avrupa Şampiyonası’na iştirak etmek istiyoruz.”

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