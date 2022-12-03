Türkistan’dan Balkanlara, Ahmet Yesevi’den Sücaaddin Veli’ye Erenlerin izinden konferansı yoğun ilgi

Sazova parkı içindeki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde, "Türkistan’dan Balkanlara, Ahmet Yesevi’den Sücaaddin Veli’ye Erenlerin İzinden" konulu bir konferans düzenledi.

Konferans öncesi bir konuşma yapan Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun, bu yıl üçüncü etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Horasan’dan Anadolu’ya ve oradan Balkanlara doğru, ardına kadar açılan, Peygamberimizin ahlakı ve Ehlibeyt sevgisi ile bezenmiş bu gönül yolu, tertemiz pınar olan 99 bin Türkistan pirinin başı Hoca Ahmet Yesevi ile başlamış, Anadolu’ya Hünkar Hacı Bektaş Veli ile geçmiş, Sücaaddin Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Taptuk Emre, Battal Gazi, Cemal Sultan, Güvenç Abdal, Koçu Baba, Dede Gargın, Pir Ahmet Efendi, Mısır da Kaygusuz Abdal, Balkanlarda Sücaaddin Veli nin Müsahip kardeşi Otman Baba, Akyazılı Sultan, Demir Baba, Ali Koç Baba, Balkanların Hacı Bektaşı Sarı Saltuk Baba, Seyyid Ali Sultan, Harabati Baba, Gül Baba ve daha adlarını saymakla bitiremeyeceğim gönül erenleri ile yüzyıllar öncesinden beri insanlığın ve İslam’ın aydınlık yüzü olmuş, bu toprakları bizlere yurt yapmış ve bu topraklara sonsuza dek kaybolmayacak manevi mühürlerini vurmuşlardır. Bizlere düşen en büyük görev Horasan’dan yayılan, Peygamber ahlakının öğreticileri olan erenlerin ışığını kaybetmemek ve onların yolundan ayrılmamaktır" dedi.

Konferansa Prof. Dr. Ali Yaman, Prof.Dr. Haşim Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcıları Salih Altun ve Ali Çetin Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve birçok ilden gelen vakıf ve dernek temsilcileri katıldı.