Türk Ocağı’nın satranç turnuvasında ikinci tur heyecanı

Eskişehir Türk Ocağı’nın düzenlediği ve 36 kişinin kıyasıya mücadele ettiği satranç turnuvasının ikinci turu 22 Mart’ta yapılacak.

Türk Ocağı’nın 110. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları tarafından ödüllü Satranç Turnuvası düzenlendi. Türk Dünyası’ndan öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği turnuvada 36 katılımcı kıyasıya mücadele etti. Kazakistan, Kırgızistan Azerbaycan, Irak ve Türkiye’nin temsil edildiği turnuva, kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Türk Dünyası Kitap Kahvesi’nde gerçekleşen turnuvanın ikinci tur karşılaşmaları 22 Mart’ta 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Ödül töreni ise Türk Ocağı’nın 110. kuruluş yıl dönümü olan 24 Mart Perşembe günü saat 20.00’de halka açık olarak düzenlenecek.