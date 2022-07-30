Türk Ocağı’ndan Eskişehirspor’a ziyaret

Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyeleri Eskişehirspor yönetimini kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu, kulübe yaptığı ziyarette Mehmet Şimşek ve ekibine takdirlerini ve desteklerini sundu. Ziyarette Eskişehirspor’un son yıllarda yaşadığı talihsizliğin bu sene tersine döneceğine dair inançlarını paylaştılar ve Eskişehir Türk Ocağı Yönetimi olarak Eskişehirspor’a her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.