Eskişehir’de düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunları gösterisi yoğun ilgi gördü.

Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Korosu; Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü iş birliği ile, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, Türk Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunları gösterisi düzenledi. Konsere ve Halk Oyunları gösteri etkinliğine sanatseverler ve davetliler katıldı. TRT sanatçısı Bozlak türkülerinin üstadı Mustafa Kemal Şimşek; konsere, sürpriz sanatçı olarak katıldı ve Bozlak türküleri ile sanatseverleri ve davetlileri coşturdu. Konser Şefi Muharrem Atabay, konseri ahenkli ve güzel yönetti. Konserde, çeşitli yörelerden türküler söylendi. Mustafa Ergüler yönetiminde Halk Oyunları gösterisini sunuldu.

Konserin sonunda plaket takdimi yapıldı.