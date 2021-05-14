Türk Dünyası’nda bölgesel sorunlar tartışılacak

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri”nin üçüncüsü 15 Mayıs’ta çevrim içi olarak düzenlenecek.

Cumartesi günü saat 20.00’de düzenlenecek etkinliğe konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, “Türk Dünyası Arasındaki İlişkilerde Bölgesel Sorunlar” adlı bir sunumla katılacak. Türk Dünyası ilişkilerinin ele alınacağı programın moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat yapacak. Etkinliğe dileyen herkes, Zoom üzerinden ve Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya kanalından katılım sağlayabilecek.