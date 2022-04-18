Türk dünyası öğrencileri ve şehit aileleri iftarda buluştu

Türk Dünyası öğrencileri ve şehit aileleri, Yarımca mahallesinde iftar programında buluştular.

Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Türk Dünyası öğrencilerini ve şehit ailelerini Yörük Obası’nda iftarda buluşturduk. Türki Cumhuriyetleri üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler ve şehit aileleri ve Kıbrıs Harb Malülü Gazisi iftar programında buluşmaktan son derece memnun oldular ve birbirleri ile kaynaştılar. Çok sayıda katılımın sağlandığı iftar programda; Türk Dünyası öğrencileri ve şehit aileleri ülkelerinin müzikleriyle eğlenerek sınav sonrası stres attılar’’ dedi.