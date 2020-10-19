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Turizm Destinasyon Yönetimi Derneği’nden Rektör Erdal’a ziyaret

TURİZM DESTİNASYON YÖNETİMİ DERNEĞİ REKTÖR ERDAL’I ZİYARET ETTİ

ESKİŞEHİR 19.10.2020, 11:31
Turizm Destinasyon Yönetimi Derneği’nden Rektör Erdal’a ziyaret

Turizm Destinasyon Yönetimi Derneği’nden Dilek Girgin ve Yavuz Can Yazıcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Girgin ve Yazıcı, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal’a çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Erdal, Üniversite olarak tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek istediklerini ifade ederek, Girgin ve Yazıcı’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir’in de yer aldığı ziyarette Girgin ve Yazıcı, Turizm Destinasyon Yönetimi Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın Turizm Destinasyon Yönetimi Derneği’nden Dilek Girgin ve Yavuz Can Yazıcı’yı uğurlamasıyla sona erdi.

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