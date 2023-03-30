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Turizm Çalıştayı Raporu yayınlandı
“TÜRKİYE TURİZM ZİRVESİ” ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN “TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU”, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİNİN 15’İNCİ YAYINI OLARAK BASILDI.
ESKİŞEHİR 30.03.2023, 10:14
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Türkiye Turizm Zirvesi” çerçevesinde oluşturulan “Turizm Çalıştayı Raporu”, Anadolu Üniversitesi yayını ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin 15’inci yayını olarak basıldı.
Rapora 109 öğretim elemanı katkı sağladı
Türkiye Turizminin Rekabet Alanları, Turizmde Mesleki Sorunlar, Turist Rehberliğinin Sorunları, Turizm Yükseköğretiminin Sorunları (Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans) şeklinde sıralanan ayrı altı komisyondan oluşan Turizm Çalıştayı Raporu’nun hazırlanmasına Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev alan 109 öğretim elemanı katkı sağladı. Öte yandan Turizm Yükseköğretiminin Sorunları Komisyonu’na Anadolu Üniversitesi akademisyenleri öncülük etti.