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Turistlerin hafta sonu tercihi Eskişehir
Eskişehir, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, esnafların masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşımaları nedeniyle vatandaşlara adım atacak yer kalmıyor.
ESKİŞEHİR 21.08.2022, 14:51
Eskişehir, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, esnafların masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşımaları nedeniyle vatandaşlara adım atacak yer kalmıyor.
Hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere yurtiçi ve yurt dışından gelen turistlerle Eskişehir caddeleri, öğle saatlerinden itibaren kalabalıklaşıyor. Genellikle Eskişehir’in işlek bölgelerinden olan Hamamyolu ve Doktorlar Caddesi üzerinde vakit geçirmek isteyenler, alışverişlerini yaparak kentin gözde mekanlarına akın ediyor. Durumdan faydalanan esnaf ise masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşıyarak, Eskişehirlilere adım atacak yer bırakmıyor.